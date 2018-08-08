Kocaeli'de özel bir limanda konteyner içerisinde yaklaşık 800 kilo kokain ele geçirildi

Kocaeli İl Jandarma ekipleri,ÿ bir ihbar üzerine Körfez ilçesinde bulunan özel bir limana baskın düzenledi. Yapılan aramalarda yurt dışından geldiği öğrenilen bir geminin içerisindeki konteynerde çok sağlam şekilde sarılarak gizlenmiş uyuşturucu tespit edildi.

Jandarma ekipleri ve Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı aramada yaklaşık 800 kilo kokain ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü öğrenildi.