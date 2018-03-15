Kocaeli’de terör örgütü DEAŞ operasyonu: 11 gözaltı
Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde bir derneğe yapılan operasyonda DEAŞ terör örgütüne üye olduğu iddiasıyla 11 kişi gözaltına alındı.
- İHA
Kocaeli İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda DEAŞ terör örgütünün Kocaeli’de yapılanma içinde olduğu tespit edildi.
Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde faaliyet gösteren bir derneğe sabah saatlerinde operasyon düzenlendi.
Yapılan operasyonlarda 11 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltındaki 11 şüphelinin emniyetteki ifadeleri sürüyor.
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