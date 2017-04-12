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Kocaeli'de TÜBİTAK çalışanı 5 kişiye FETÖ gözaltısı

Kocaeli'de FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alınan TÜBİTAK'ta görevli 5 şüpheli adliyeye sevk edildi.

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Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, TÜBİTAK'ta yaptığı operasyon kapsamında 5 kişi gözaltına alındı.

4 KİŞİ TUTUKLANDI

Emniyet Müdürlüğü'nde alınan ifadelerinin ardından Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4 kişi tutuklanırken 1 kişi de adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

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