Kocaeli'de TÜBİTAK çalışanı 5 kişiye FETÖ gözaltısı
Kocaeli'de FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alınan TÜBİTAK'ta görevli 5 şüpheli adliyeye sevk edildi.
Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, TÜBİTAK'ta yaptığı operasyon kapsamında 5 kişi gözaltına alındı.
4 KİŞİ TUTUKLANDI
Emniyet Müdürlüğü'nde alınan ifadelerinin ardından Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4 kişi tutuklanırken 1 kişi de adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
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