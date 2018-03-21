Kocaeli’de uyuşturucu madde kullanan genç heykele döndü

Kocaeli’de meydana geldiği ileri sürülen olayda, uyuşturucu madde kullandığı iddia edilen genç maddenin etkisiyle dakikalar boyunca ayakta hareketsizce bekledi. Uyuşturucu madde kullanan genci gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.

Gencin dakikalar boyunca ayakta heykel gibi hareketsizce beklemesini şaşkınlıkla karşılayan vatandaşlar o anları cep telefonları ile kaydetti.