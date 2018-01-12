Kocaeli'de valizinden 7 kilo 800 gram uyuşturucu madde çıkan kişi tutuklandı
Kocaeli'de narkotik ekiplerinin düzenlediği operasyonda, valizinden 7 kilo 800 gram uyuşturucu madde çıkan kişi tutuklandı.
- AA
Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde düzenlenen operasyonda, valizinden 7 kilo 800 gram eroin çıkan şüpheli tutuklandı.
Kocaeli Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Kaynarca-Kandıra arası çalışan yolcu minibüsünde, valizinde 7 kilo 800 gram uyuşturucu ile yakalanan U.B'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünün ardından Kandıra Adliyesi'ne sevk edilen U.B, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Polis ekipleri, doğu illerinden İstanbul'a uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı yönündeki ihbar üzerine çalışma başlatmış ve yapılan takip sonucu şüpheli U.B, Kaynarca-Kandıra arası çalışan yolcu minibüsünde gözaltına alınmıştı.
Şüphelinin valizinde yapılan aramada, 7 kilo 800 gram eroin, üst aramasında ise gideceği güzergahın ayrıntılı şekilde yer aldığı not ele geçirilmişti. Söz konusu notta, Kocaeli polisinin uyuşturucu yakalamadaki başarısı sebebiyle kuryeye, Kocaeli sınırlarına girmeden kısa mesafe yolculuklarla Kandıra üzerinden İstanbul'a ulaşması konusunda talimat yazıldığı tespit edilmişti.
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