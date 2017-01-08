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Yarın Kocaeli'de 11 Ocak okullar tatil mi? Kocaeli Valiliği son dakika açıklaması

Kocaeli'de yarın 11 Ocak Çarşamba okullar tatil olacak mı? Kocaeli Valiliği'nden son dakika kar tatili açıklaması var mı? Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve kar yağışlı hava Kocaeli'yi etkilemeye devam ediyor. Cuma günü başlayan yağış perşembe gününe kadar etkisini devam ettirecek. Kocaeli'de öğrencilerin gözü kulağı şimdi Kocaeli Valiliği'nde.

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Kocaeli Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve kar yağışlı havanın etkisi altında. Kocaeli'de yaşayan öğrenciler 4 gündür tatil yapıyor. Yarın da aynı hava koşullarının devam edeceği kentte öğrenciler yarın (11 Ocak Çarşamba) okulların tatil olup olmadığını merak ediyor. Kocaeli Valiliği'nden son dakika okullara tatil açıklaması var mı diye İnternette arama yapıyor. Yurdun büyük bir bölümü yağış altında. Bu yağışların çoğunluğu da kar yağışı şeklinde. Meteoroloji yoğun kar yağışı uyarısı yapıyor. Kocaeli'de de etkili olan kar yağışı ve aşırı soğuk hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Yarın 11 Ocak Kocaeli'de okullar tatil mi? Kocaeli Valiliği'nden kar tatili açıklaması var mı? Bütün gelişmeleri anında haberimizden ve www.star.com.tr son dakika haberleri sayfamızdan takip edebilirsiniz.
 
KOCAELİ'DE 11 OCAK ÇARŞAMBA OKULLAR TATİL Mİ?
Hafta sonuyla birlikte 4 gündür tatil yapan öğrenciler yarın da okulların tatil edilmesini büyük bir heyecanla bekliyor. Kocaeli Valiliği'nden şimdilik yarın için kar tatili açıklaması yapılmadı. Okulların tatil olduğuyla ilgili yapılacak son dakika açıkmaları anında sayfamızda yer alacak.
 
 
KOCAELİ'DE 10 OCAK SALI OKULLAR TATİL

Kocaeli'de olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.Valilikten yapılan yazılı açıklamada, meteorolojik verilere göre olumsuz hava şartlarının ve buzlanmanın etkili olmaya devam edeceği öngörüldüğünden, il genelinde anaokulları, ilk, orta, lise ve yaygın eğitim kurumlarında (Özel Rehabilitasyon merkezleri dahil) eğitim ve öğretime 10 Ocak Salı günü bir gün süre ile ara verilmesinin uygun görüldüğü bildirildi. Açıklamada ayrıca, aynı gün kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personelin idari izinli sayılacağı kaydedildi. 

 

KOCAELİ'DE 9 OCAK PAZARTESİ OKULLAR TATİL

 

 

Kocaeli Valisi Hasan Basri Güzeloğlu bugün (9 Ocak Pazartesi) il genelinde okulların tatil olduğunu açıkladı. Vali Güzeloğlu twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Sevgili öğrenciler, olumsuz hava koşulları ve aşırı buzlanma nedeniyle ilimizde 9 Ocak günü eğitim ve öğretime ara verilmiştir" diye açıklamada bulundu. Vali Güzeloğlu ayrıca engelli ve hamile kamu personelinin de yarın idari izinli olduğunu bildirdi.
 
KOCAELİ 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ
 
YURTTA HAVA DURUMU
Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun batısı, Güneydoğu Anadolu, Mersin, Bingöl, Erzurum, Muş, Bitlis, Şırnak ve Hakkari çevreleri ile Antalya'nın doğu, Ağrı'nın batı ilçeleri ve Güney Ege kıyılarının yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Akdeniz ve Trabzon çevrelerinde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek yağışların, Osmaniye, Hatay kıyıları ve Adana'nın doğu ilçelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun batısı, Ordu, Tokat ve Adıyaman çevrelerinde yoğun olmak üzere karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.
 

İL İL ANLIK HAVA DURUMU İÇİN TIKLAYIN...

 
BAZI İLLERİMİZDE HAVA DURUMU
İSTANBUL °C, -1°C Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
 
ANKARA °C, -2°C Çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif kar yağışlı
 
BURSA °C, 1°C Çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif kar yağışlı
 
İZMİR °C, 5°C Parçalı ve çok bulutlu, ilk saatler ile gece saatlerinden sonra karlakarışık yağmur ve kar yağışlı
 
ADANA °C, 12°C Çok bulutlu , sabah saatlerinde doğu ilçelerinde kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmurlu
 
ZONGULDAK °C, 1°C Çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif olmak üzere kar yağışlı
 
SAMSUN °C, 3°C Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı kar yağışlı
 
ERZURUM °C, 1°C Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı
 
DİYARBAKIR °C, 7°C Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
 

 

Yorumlar

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ömer çiftçi09.01.2017 22:39
Tatil olsun
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Nazlıcan09.01.2017 21:18
Vali bey havalar çok soğuk bize tatil verin lütfen
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Ben esna.09.01.2017 20:30
Okullar tatilmi
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Melisa gümüş09.01.2017 20:20
Valibey okullar tatilmi tatil olursa 15 tatilden yermisiniz teşekkür ederim
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baki09.01.2017 19:30
Vali bey tatil et
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Minayla Yaycı09.01.2017 19:14
Vali bey nolur 1hafta tatil olsun nolur Allah razı olsun
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Yılmaz KÖK09.01.2017 19:08
:)Vali bey yerler kar ve buz halalar soğuk o yüzden lütfen okullar tatil olsun (:
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ercan09.01.2017 19:03
Kocaelinde okullar 10 ocak Salı günü tatil
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Ceyhan09.01.2017 18:57
Vali bey okullar lütfen tatil olmasin okulu özledim
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berkay09.01.2017 18:56
Mukemmel habed kocaeli 10 ocak sali tatil vali reiz tiwit atii
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Ahmet09.01.2017 18:56
Yollar buzlu vali amcacığım ara sokakta oturuyoruz kar da var okulun kaliröfer ler tam ısıtmamaktadır yerde 25 santim kar var bu gece daha soğuk olacak yol ruzlamaları yetmiyor...
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Zehra09.01.2017 18:48
Valili amca okulu tatil et yuruyerek giden var bizim cok sinav bekliyor lutfen tatil????????????
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Ebrar09.01.2017 18:45
İnşallah tatil olur
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Hamza09.01.2017 18:39
Vali bey lütfen salı günüde tatil olsun sabah yedide okula gidiyorum hava buz gibi
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MUHAMMED09.01.2017 18:37
ALLAH RIZASI için okulları tatil.edin ALLAH RZASI İÇİN
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deniz09.01.2017 18:25
Valimiz lütfen okulları tatil edin
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taklacı09.01.2017 18:23
kar tatilmi kocaelide
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Sude09.01.2017 18:14
10 ocakta Kocaeli tatil olsun
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Selin09.01.2017 18:13
Hava acayip derecede soğuk. Bazı yerler ise buz tutmuş. Bence tatil olmalı
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nisa09.01.2017 18:13
Yarın lütfen tatil olsun kocaelide yerler hep buz kayıp düşüyoruz ama lütfen kar tatiliiiii
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Sudenur09.01.2017 18:10
Vali bey kocaeliye tatil yapin cok hastayim ama beni annem gonderiyor kocaeli cok soguk yollar karli ve buzlu vali bey lutfen serviste gidenlerde zor durumda cok uzuluyorum ve ben yureyerek gidiyorum allah rizasi icin tatil yapin
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ahmet09.01.2017 18:02
vali bey lütfen kocaeli okullarını tatil edin size sabah akşam dua ederim
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ilayda09.01.2017 18:01
Canımız, kanımız biricik valimiz tatil mutluluğunu bize çok görmeyin lütfen
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gebze09.01.2017 17:55
Tatil olsun lutfen
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öğrenci 4109.01.2017 17:54
Vali amca lütfen tatil olsun umuttepede 50 cm kar var.sabah -7 lere cikiyor bu sogukta nasi gidelim.zatüre mi olalım?
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Melih09.01.2017 17:45
Kar tatili yapin ne olur
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Osman09.01.2017 17:41
Şuan kocaeli de hava buz gibi yerler hep kar ve buzlanma var lütfen tatil yapin yarın hastayım zaten
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Miray09.01.2017 17:39
Vali bey amcacım, allah rızası için okulları tatil et lütfen, hem çok kar var:(
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Sevda09.01.2017 17:35
Halen bir açıklama yok yurtlarda kalan öğrenciler bir gün önceden gidiyorlar okullarına.neden bilgi verilmiyor
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Ravza09.01.2017 17:35
Canım valim okulları tatil yapsın hasan Bahri Güzeloğlu öğrencilere bi kar tatili müjdesi ver.
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yalçın09.01.2017 17:32
kocaeli de okullar tatil olsun
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mert09.01.2017 17:31
lütfen tatil yapın
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Mehmet09.01.2017 17:21
Vali Amca Kardan Yürüyemiyoruz(Tatil Yap Lütfen)
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Enes09.01.2017 17:17
Haydi vali zordayız anla yap tatili salla sevindirirsin valla kocaeli için yaparsın valla
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Ahmet09.01.2017 17:16
Lütfen tatil olsun vali amca
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ASU09.01.2017 16:47
allah rızası için okulları tatil edin 10 ocak nolur tatil olsunnnnnnnnnnnnnn lütfen
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mehmet09.01.2017 16:41
lütfen tatil olsun yaaaaa
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emek dayanışması ortaokulu09.01.2017 16:22
tatilimizi isterizz !
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Sudenur09.01.2017 16:13
Vali bey lutfen kocaeliye tatil yapin allah rizasi icin
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ahmet09.01.2017 16:06
10ocak okul tatimi
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İrem09.01.2017 15:41
Kar yağışından çok gün ağarmadan servisle ya da yaya olarak yola çıkan çocuklarımız adına -5 derecede don olayına karşı tedbirli olunması rica ediyorum
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Buse09.01.2017 15:22
Tatil olsun
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rümeys08.01.2017 18:36
VALİİİİİ BU HAVADA NASIL OKULA GİDELİM . BEN YÜRÜYEREK GİDİ YORUM ?
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leyla08.01.2017 16:39
okullu çok seviyorumancak sınavlarımız okadar çok ki kafamızı kaldıracak vakit bile yok.lütfen okullar tatil olsun valimiz lütfen tatil etsin okulları.ayrıca havada buzlu.
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yunusfaruk08.01.2017 15:39
vali bey lütfen tatil yapın
  • 83
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