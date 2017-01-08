Yarın Kocaeli'de 11 Ocak okullar tatil mi? Kocaeli Valiliği son dakika açıklaması
Kocaeli'de yarın 11 Ocak Çarşamba okullar tatil olacak mı? Kocaeli Valiliği'nden son dakika kar tatili açıklaması var mı? Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve kar yağışlı hava Kocaeli'yi etkilemeye devam ediyor. Cuma günü başlayan yağış perşembe gününe kadar etkisini devam ettirecek. Kocaeli'de öğrencilerin gözü kulağı şimdi Kocaeli Valiliği'nde.
Kocaeli Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve kar yağışlı havanın etkisi altında. Kocaeli'de yaşayan öğrenciler 4 gündür tatil yapıyor. Yarın da aynı hava koşullarının devam edeceği kentte öğrenciler yarın (11 Ocak Çarşamba) okulların tatil olup olmadığını merak ediyor. Kocaeli Valiliği'nden son dakika okullara tatil açıklaması var mı diye İnternette arama yapıyor. Yurdun büyük bir bölümü yağış altında. Bu yağışların çoğunluğu da kar yağışı şeklinde. Meteoroloji yoğun kar yağışı uyarısı yapıyor. Kocaeli'de de etkili olan kar yağışı ve aşırı soğuk hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Yarın 11 Ocak Kocaeli'de okullar tatil mi? Kocaeli Valiliği'nden kar tatili açıklaması var mı? Bütün gelişmeleri anında haberimizden ve www.star.com.tr son dakika haberleri sayfamızdan takip edebilirsiniz.
KOCAELİ'DE 11 OCAK ÇARŞAMBA OKULLAR TATİL Mİ?
Hafta sonuyla birlikte 4 gündür tatil yapan öğrenciler yarın da okulların tatil edilmesini büyük bir heyecanla bekliyor. Kocaeli Valiliği'nden şimdilik yarın için kar tatili açıklaması yapılmadı. Okulların tatil olduğuyla ilgili yapılacak son dakika açıkmaları anında sayfamızda yer alacak.
KOCAELİ'DE 10 OCAK SALI OKULLAR TATİL
Kocaeli'de olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.Valilikten yapılan yazılı açıklamada, meteorolojik verilere göre olumsuz hava şartlarının ve buzlanmanın etkili olmaya devam edeceği öngörüldüğünden, il genelinde anaokulları, ilk, orta, lise ve yaygın eğitim kurumlarında (Özel Rehabilitasyon merkezleri dahil) eğitim ve öğretime 10 Ocak Salı günü bir gün süre ile ara verilmesinin uygun görüldüğü bildirildi. Açıklamada ayrıca, aynı gün kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personelin idari izinli sayılacağı kaydedildi.
KOCAELİ'DE 9 OCAK PAZARTESİ OKULLAR TATİL
Kocaeli Valisi Hasan Basri Güzeloğlu bugün (9 Ocak Pazartesi) il genelinde okulların tatil olduğunu açıkladı. Vali Güzeloğlu twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Sevgili öğrenciler, olumsuz hava koşulları ve aşırı buzlanma nedeniyle ilimizde 9 Ocak günü eğitim ve öğretime ara verilmiştir" diye açıklamada bulundu. Vali Güzeloğlu ayrıca engelli ve hamile kamu personelinin de yarın idari izinli olduğunu bildirdi.
KOCAELİ 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ
YURTTA HAVA DURUMU
Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun batısı, Güneydoğu Anadolu, Mersin, Bingöl, Erzurum, Muş, Bitlis, Şırnak ve Hakkari çevreleri ile Antalya'nın doğu, Ağrı'nın batı ilçeleri ve Güney Ege kıyılarının yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Akdeniz ve Trabzon çevrelerinde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek yağışların, Osmaniye, Hatay kıyıları ve Adana'nın doğu ilçelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun batısı, Ordu, Tokat ve Adıyaman çevrelerinde yoğun olmak üzere karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.
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BAZI İLLERİMİZDE HAVA DURUMU
İSTANBUL °C, -1°C Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
ANKARA °C, -2°C Çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif kar yağışlı
BURSA °C, 1°C Çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif kar yağışlı
İZMİR °C, 5°C Parçalı ve çok bulutlu, ilk saatler ile gece saatlerinden sonra karlakarışık yağmur ve kar yağışlı
ADANA °C, 12°C Çok bulutlu , sabah saatlerinde doğu ilçelerinde kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmurlu
ZONGULDAK °C, 1°C Çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif olmak üzere kar yağışlı
SAMSUN °C, 3°C Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı kar yağışlı
ERZURUM °C, 1°C Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı
DİYARBAKIR °C, 7°C Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
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