Yarın Kocaeli'de okullar tatil mi? Kocaeli Valiliği son dakika açıklaması

Kocaeli Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve kar yağışlı havanın etkisi altında. Kocaeli'de yaşayan öğrenciler şimdi 10 Ocak Salı yarın okulların tatil olup olmadığını merak ediyor. Kocaeli Valiliği'nden son dakika okullara tatil açıklaması var mı diye İnternette arama yapıyor. Yurdun büyük bir bölümü yağış altında. Bu yağışların çoğunluğu da kar yağışı şeklinde. Meteoroloji yoğun kar yağışı uyarısı yapıyor. Kocaeli'de de etkili olan kar yağışı ve aşırı soğuk hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Yarın 10 Ocak Kocaeli'de okullar tatil mi? Kocaeli Valiliği'nden kar tatili açıklaması var mı? Bütün gelişmeleri anında haberimizden ve www.star.com.tr son dakika haberleri sayfamızdan takip edebilirsiniz.

KOCAELİ'DE 10 OCAK SALI OKULLAR TATİL Mİ?

Kocaeli'de öğrenciler bugün tatil olan okulların yarın da tatil olup olmağını merak ediyorlar. Şimdilik Kocaeli Valiliği'nden kar tatili açıklaması yapılmadı. Yapılacak son dakika tatil açıklaması haberimizde yer alacak.

KOCAELİ'DE 9 OCAK PAZARTESİ OKULLAR TATİL Kocaeli Valisi Hasan Basri Güzeloğlu bugün (9 Ocak Pazartesi) il genelinde okulların tatil olduğunu açıkladı. Vali Güzeloğlu twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Sevgili öğrenciler, olumsuz hava koşulları ve aşırı buzlanma nedeniyle ilimizde 9 Ocak günü eğitim ve öğretime ara verilmiştir" diye açıklamada bulundu. Vali Güzeloğlu ayrıca engelli ve hamile kamu personelinin de yarın idari izinli olduğunu bildirdi.

KOCAELİ 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ

YURTTA HAVA DURUMU

Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara'nın doğusu, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun batısı, Afyonkarahisar, Diyarbakır çevreleri ile Kütahya ve Denizli'nin doğu ilçelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Akdeniz ve Doğu Karadeniz kıyıları, Gaziantep, Kilis ve Şanlıurfa çevrelerinde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek yağışların, Orta ve Doğu Akdeniz'in kıyı kesimleri, Gaziantep ve Kilis çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, Antalya'nın doğusunun iç kesimleri, Orta ve Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güneyi ve kuzeydoğu kesimleri, Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun batısında yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Kuzey ve iç kesimlerde hissedilir derecede (6 ila 12 derece) azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güneyli, Marmara, Ege, İç Anadolu'nun batısı ile Karadeniz kıyılarında kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Akdeniz'de 'de kuvvetli olarak (40-60 Km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ VE YOĞUN KAR UYARISI: Yağışların; Orta ve Doğu Akdeniz'in kıyı kesimleri, Gaziantep ve Kilis çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, Antalya'nın doğusunun iç kesimleri, Orta ve Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güneyi ve kuzeydoğu kesimleri, Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun batısında yoğun kar şeklinde olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı (su baskını, ulaşımda aksamalar vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.