Kocaeli'de yaşayan 68 yaşındaki kitapsever teyze

Kocaeli’nin Karamürsel ilçesinde halk kütüphanesinin müdavimleri arasında yer alan 68 yaşındaki Melek Namlı Küçükkara, pazar arabasında taşıdığı kitaplara gösterdiği sevgisi ve okuma alışkanlığıyla gençlere örnek oluyor.

Karamürselli eski milli yüzücü Ömer Namlı'nın kızı olan Küçükkara, eğitim hayatını tamamlayamamış olmasına rağmen okumaya verdiği önemden ötürü ilçede "kitap kurdu" olarak tanınıyor.

Çevresindekilerin "Melek anne" olarak çağırdığı 2 çocuk ve 3 torun sahibi kitapsever kadın, kitapları yanında getirdiği pazar arabasıyla taşıyor.

Küçükkara, insana dair yazılan kitaplar başta olmak üzere polisiye, tarih ve roman türünde okuduğu eserleri, çevresindekilere ve fırsat buldukça torunlarına da anlatıyor.

"Amacım herkese okuma alışkanlığını kazandırmak"

Melek Namlı Küçükkara, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kitap okuma sevgisini milli yüzücü olan babasının aşıladığını anlattı.

Küçükkara, 22 yaşında evlenip yurt dışına gittiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Çalıştığım yerde büyük bir kütüphane vardı ve Türkçe kitaplar da bulunuyordu. Ben de oradan devamlı olarak kitap alıp okurdum. Yıllardır Karamürsel İlçe Halk Kütüphanesi’ne de üyeyim. Üç defa çok kitap okuyan ödülü aldım."

Amacının herkese kitap okuma alışkanlığı kazandırmak ve onların daha bilgili hale gelmesini sağlamak olduğunu dile getiren Küçükkara, "Kitaplar adeta çocuklarım, torunlarım, arkadaşım. Hem bilgi sahibi oluyorum hem de kendimi geliştiriyorum. Artık günde iki öğün kitap okuyorum. Çok mutluyum." şeklinde konuştu.

"Her seferinde 20-25 adet kitap ödünç alıyor"

Küçükkara'nın kütüphanedeki kitapların birçoğunu okuduğunu belirten Kütüphane Müdürü Saba Tezcan da Küçükkara'nın, hem kitaplarını taşımak hem de destek olması için pazar arabasıyla dolaştığına dikkati çekerek şunları söyledi:

"Her seferinde 20-25 adet kitap ödünç alan Melek anne, zamanını kitap okuyarak değerlendirmekten çok mutlu. Kütüphanemiz geçen yıl baştan sona yenilendi. 8 bin çocuk, 13 bin yetişkin olmak üzere 21 bin kitapla Karamürsel’de her kesime hitap edebiliyoruz."