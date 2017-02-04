Kocaeli'deki 11 kişi FETÖ'den tutuklandı
Kocaeli'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 14 kişiden 11'i tutuklandı.
- AA
Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları iddiasıyla Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan, meslekten ihraç edilen 13 emniyet mensubu ile bir eski memurun emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünün ardından zanlılar, adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgulamalarının ardından nöbetçi mahkemeye çıkarılan 13 eski emniyet mensubundan 10'u ile eski memur tutuklandı. 3 zanlı ise adli kontrol şartı ve yurt dışına çıkış yasağı getirilerek serbest bırakıldı.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.