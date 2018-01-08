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Kocaeli'deki FETÖ soruşturmaları kapsamında 6 subay etkin pişmanlıktan faydalanarak itirafçı oldu

Kocaeli'deki FETÖ soruşturmaları kapsamında gözaltına alınan 20 subaydan 6'sı, etkin pişmanlıktan faydalanarak serbest bırakıldı.

  • İHA
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Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 5’i ihraç, 1’i emekli, 20’si muvazzaf 26 askeri personel hakkında gözaltına kararı verildi.

20 SUBAY GÖZALTINA ALINDI

1 albay, 1 yarbay, 2 binbaşı, 8 yüzbaşı, 8 üsteğmen ve 6 teğmen hakkında verilen gözaltı kararının ardından Kocaeli Emniyet Müdürlüğü KOM Şubesi ekipleri harekete geçti.

4 Ocak tarihinde İstanbul, Ankara, İzmir, Muğla, Zonguldak, Afyonkarahisar, Konya, Samsun ve Bursa illerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonla 20 kişi gözaltına alındı.

6 KİŞİ İTİRAFÇI OLDU

Gözaltına alınanlardan 1 emekli albay, 1 muvazzaf albay, 1 istifa eden binbaşı, 1 muvazzaf yüzbaşı ve 2 muvazzaf üsteğmen, etkin pişmanlık yasasından faydalanmak istedi.

Bu sabah emniyetteki işlemleri tamamlanan 6 kişi, Kocaeli Adliyesi’ne sevk edildi. Adliyedeki sorgularının ardından şahısların tamamı adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Geriye kalan 14 kişinin ise emniyetteki sorgularının devam ettiği öğrenildi.

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