Kocaeli'deki hırsızlık iddiası: 6 kişi tutuklandı

Alınan bilgiye göre, adliyeye sevk edilen 2'si çocuk 6 şüphelinin işlemleri tamamlandı.

Savcılık sorgularının ardından şüpheliler, çıkarıldıkları Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı.

Derince ilçesindeki bir inşattan hırsızlık ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri, şüphelilerin içinde bulunduğu minibüsün D-100 Karayolu'nun Gebze kesiminde olduğunu tespit etmişti. Bunun üzerine Gebze İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, karayolunda güvenlik önlemi almış, polisi fark eden şüpheliler, araçlarıyla ters yöne dönerek kaçmak isterken, kendilerini takip eden polis aracına çarpmıştı. Polis ekipleri, minibüsteki 2'si çocuk 6 şüpheliyi gözaltına almıştı. Şüphelilerin Derince ve Gebze'deki inşaatlardan 10 jeneratör ile kalıp tahtaları çaldıkları belirlenmişti.