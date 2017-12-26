Son Dakika Haberleri 27

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Kocaeli'nde dumandan zehirlenen kişi hayatını kaybetti

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde Moralı Balcı (94), evde elektrikli ısıtıcının devrilip kanepeyi tutuşturması sonucu dumandan zehirlenerek öldü.

  • DHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Dilovası Diliskelesi Mahalesi 704. Sokak'taki evinde yalnız yaşayan Moralı Balcı, gece yatarken açık bıraktığı elektrikli ısıtıcı, kanepenin üzerine devrildi. Kanepe, için için yanarken, evi duman sardı. Dumanı fark eden komşuları, eve girdiğinde Balcı'yı yerde hareketsiz yatarken buldu.

İhbar üzerine gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Moralı Balcı'nın yaşamını yitirdiğini saptadı.

Moralı Balcı'nın cenazesi, otopsi için morga kaldırıldı.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Suudi kanalında Osmanlı'ya küstah suçlama!

Suudi kanalında Osmanlı'ya küstah suçlama!

Türkiye'nin en az yakan otomobilleri

Türkiye'nin en az yakan otomobilleri

Bakan Sarıeroğlu'ndan asgari ücret açıklaması

Bakan Sarıeroğlu'ndan asgari ücret açıklaması

Türkiye'de 'ufo' mu görüntülendi?

Türkiye'de 'ufo' mu görüntülendi?

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA