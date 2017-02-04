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Kocaeli'nde inşaat mühendisine silahlı saldırı

Körfez ilçesinde sokakta kimliği belirsiz kişinin silahlı saldırısına uğrayan inşaat mühendisi Bertan Yaman(30), bacağından yaralandı.

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Olay, Mimar Sinan Mahallesi Dalbastı Sokak'ta meydana geldi. Yaya olarak eve giden inşaat mühendisi Bertan Yaman, yolunu kesen kişinin silahlı saldırısına uğradı. Tabancadan çıkan merminin sol bacağına isabet ettiği Yaman yaralanırken, saldırgan otomobile binip kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sekv edilen ambulansla Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Yaman, tedaviye alındı. 

Bertan Yaman'ın ifadesinde tanımadığını söylediği saldırganın yakalanması için polis çalışma başlattı.

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