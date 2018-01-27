Kocaeli'nde kamyonda 56 kilo eroin ele geçti
Kocaeli'de kamyon şasisine zulalanmış halde 105 paket içerisinde toplam 56 kilo eroin bulundu.
- İHA
Kocaeli’de Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde nakli, kaçakçılığı ve ticareti yapan şahıslara yönelik operasyonlar hız kesmeden devam ediyor.
POLİS İSTİHBARAT ALDI
25 Ocak tarihinde yapılan operasyonda Doğu illerinden temin edilen uyuşturucunun İstanbul’a nakledileceği yönünde istihbarat alan polis ekipleri harekete geçti.
105 PAKET EROİN BULUNDU
Yapılan takip sonucunda 13 plakalı bir kamyon Kocaeli’de durduruldu. Yapılan aramalarda kamyonun şasi kısmına zulalanmış 105 paket halinde 56 kilo eroin ele geçirildi. Konuyla ilgili kamyon sürücüsü gözaltına alındı.
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