Kocaeli'nde takla atan otomobilden burnu bile kanamadan çıktı

Kaza, 21.00 sularında Gölcük Değirmendere Yüzbaşılar mevkii D-130 Karayolu Yalova istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Osman T. idaresindeki 45 M 6275 plakalı otomobile sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen bir tır arkadan çarptı. Çarpmanın etkisi ile otomobil takla attı. Otomobil sürücüsü takla atan araçtan çevredekilerin yardımı ile burnu bile kanamadan çıktı. Kazaya sebebiyet veren tır sürücüsü ise durmayarak olay yerinden kaçtı. Kazada takla atan otomobil olay yerinden çekici yardımı ile kaldırılırken, D-130 Yüzbaşılar mevkii Yalova istikametinde araç kuyrukları oluştu. Polis ekipleri kazaya neden olan tır sürücüsünün yakalanması için çalışma başlattı.