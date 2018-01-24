Kocaeli’nde yoğun kar yağışı başladı
Kocaeli’nde gece saatlerinde başlayan yoğu kar yağışı, kentin yüksek kesimlerinde etkili oldu.
- İHA
Kocaeli’nin bir çok ilçesinde gece saatlerinde başlayan kar yağışı, etkisini arttırarak sürüyor. 22.30 sıralarında başlayan kar yağışı ile başta İzmit olmak üzere diğer ilçelerin yüksek kesimleri beyaz örtü ile kaplandı. Meteorolojiden yapılan kar açıklaması sonrasında hazır bekleyen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kar Timleri, yoğun kar yağışı sonrasında yol açma ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.
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