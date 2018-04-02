Kocaeli'nin İzmit ilçesinde otomobile çarpan minibüs yan yattı: 3 yaralı

Saat 19.30 sıralarında Oramiral İzmit Salim Dervişoğlu Bulvarı’nda meydana gelen kazada, Bayram A. idaresindeki 06 DJ 126 plakalı otomobil, yasak olmasına rağmen “U” dönüşü yapmak istedi.

Bu sırada karşı yönden gelen İlknur K. idaresindeki 41 NN 255 plakalı hususi minibüs aniden “U” dönüşü yapan otomobile çarparak yan yattı.

YARALILAR HASTANE KALDIRILDI

Kazada her iki araçta bulunan 3 kişi yaralanırken, olayı görenler durumu 112 Acil Yardım ekiplerine haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin de yardımıyla yaralılar İlknur K., İlkay K. ve Nurten Ü. ambulanslara alındı.