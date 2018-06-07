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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde sağanak, hayatı olumsuz etkiledi

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde akşam saatlerinde başlayan gök gürültülü sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintisi oluşması sonucu araçlar ilerlemekte güçlük çekti.

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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde akşam saatlerinde başlayan gök gürültülü sağanak nedeniyle D-100 Karayolu'nın şehir merkezinden geçen kesimiyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintisi oluşması sonucu araçlar ilerlemekte güçlük çekti.

Su biriken yerlerden geçmek isterken araçları arızalanan bazı sürücüler, mahsur kaldı.

Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşların bazıları otobüs durakları ile iş yerlerinin tentelerine sığınırken, bazıları da şemsiye, çanta ve poşetlerle yağmurdan korunmaya çalıştı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve polis ekipleri, Alikahya Mahallesi'nde patlayan rögar nedeniyle Anatolu Otoyolu'nun alt geçidinde mahsur kalan araçların kurtarılması için çalışma başlattı.

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