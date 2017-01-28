DBP'li Kocaköy Belediye Başkanı Kar gözaltına alındı
Diyarbakır'da terör örgütü PKK'ya yönelik soruşturma kapsamında DBP'li Kocaköy İlçe Belediye Başkanı Affüllah Kar'ın da aralarında bulunduğu 4 kişi gözaltına alındı.
- AA
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde 8 şüpheli hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla gözaltı kararı verildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda Kar ve 3 şüpheli gözaltına alındı.
Diğer zanlıların yakalanması için çalışmalar sürüyor.
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