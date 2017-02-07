Kocaköy Belediyesi'ne görevlendirme
İçişleri Bakanlığının onayıyla Diyarbakır Valiliği tarafından Kocaköy Belediye Başkan Vekilliğine, Kaymakam Yusuf Turhan görevlendirildi.
- AA
İçişleri Bakanlığının onayıyla valilik tarafından, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklanan DBP'li İlçe Belediye Başkanı Affüllah Kar'ın yerine Kocaköy Kaymakamı Turhan vekaleten getirildi.
Diyarbakır'da 2 Şubat'ta terör örgütü PKK'ya yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan Kar, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklanmıştı.
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