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Kocaköy Belediyesi'ne görevlendirme

İçişleri Bakanlığının onayıyla Diyarbakır Valiliği tarafından Kocaköy Belediye Başkan Vekilliğine, Kaymakam Yusuf Turhan görevlendirildi.

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İçişleri Bakanlığının onayıyla valilik tarafından, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklanan DBP'li İlçe Belediye Başkanı Affüllah Kar'ın yerine Kocaköy Kaymakamı Turhan vekaleten getirildi.

Diyarbakır'da 2 Şubat'ta terör örgütü PKK'ya yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan Kar, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklanmıştı.

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