Kocaköy Belediyesi'ne görevlendirme

FETÖ'nün cezaevi yapılanmasıyla ilgili hazırlanan ilk iddianamenin detayları belli oldu

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) ceza infaz kurumlarındaki yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 45'i tutuklu 49 şüpheli hakkında, 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan, onbeşer yıla kadar hapis istemiyle hazırlanan iddianamede, cezaevleri izleme kurullarında görevli bulunan ve asıl mesleklerinin öğretmenlik olduğu tespit edilen bazı şüphelilerin, aynı zamanda örgütün cezaevlerindeki yapılanmasının ara "ağabey/imam"ları oldukları, bu şüphelilerin kurumlardan edindikleri bilgileri örgütün üst kadrolarına ilettiklerinin tespit edildiği belirtildi.