Kocaoğlu 'Cumhurbaşkanı Erdoğan' tezahüratlarına kızdı açılışı terk etti

aşbakan Binli Yıldırım'ın katılımıyla İzmir'de Selçuk-Torbalı İZBAN hattı açılışı yapıldı. Açılışa Başbakan'ın yanı sıra İzmir Valisi Erol Ayyıldız, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu ve diğer siyasiler katıldı.

Açılış konuşmasına Vali Ayyıldız'ın konuşmasının ardından İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, kürseye davet edildi.

Kocaoğlu, kürsüye geldiğinde bir grup, "Recep Tayyip Erdoğan" sloganları attı.

İZBAN'ın İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının ortak projesi olduğunu belirten Kocaoğlu, şunları kaydetti:

"2014 yılında büyükşehir belediye başkanı olduğum andan itibaren, bu projenin fikir babası da uygulayıcısı da anası da babası da İzmir Büyükşehir Belediyesidir. Bunu böyle bilin, bilmiyorsanız da Sayın Başbakan'a sorun. Ayıptır, bu yaptığınız 40'ı geçti, ayıptır. Ben Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyım. Ben sizlerin oylarıyla yüzde 56 oy almış belediye başkanıyım. Siz de nezaket kuralları çerçevesinde beni dinlemek zorundasınız. Bu proje Sayın Başbakan ve benim projemdir."

Konuşmasının ardından protokoldeki yerine geçen Kocaoğlu, burada bazı AK Parti milletvekilleriyle tartıştı, ardından törenden ayrıldı.

Selçuk Belediye Başkanı Zeynel Bakıcı da AK Parti hükümeti iktidara geldiğinden bu yana Türkiye'nin dört bir yanına hizmet götürdüğünü, bundan Selçuk'un da payını aldığını söyledi.

"Aziz Başkan’ın şekeri var"

Başbakan Binali Yıldırım, İzmir’de katıldığı törende Aziz Kocaoğlu’nun sloganlar üzerine töreni terk etmesiyle ilgili, "Başkan niye sinirlendi anladınız mı? Demek ki Recep Tayyip Erdoğan sevgisine hala tahammül edemeyenler var. Aziz Başkan’ın şekeri var. Birden şekeri çıktı vitesler attı. Ama öfke onun olsun, sevgi bizim olsun” dedi.

Selçuk’a müjdelerle geldiklerini belirten Başbakan Yıldırım, törende Aziz Kocaoğlu’nun sloganlar üzerine töreni terk etmesiyle ilgili, "Başkan niye sinirlendi anladınız mı? Demek ki Recep Tayyip Erdoğan sevgisine hala tahammül edemeyenler var. Aziz Başkan’ın şekeri var. Birden şekeri çıktı vitesler attı. Ama öfke onun olsun, sevgi bizim olsun” dedi.

Başbakan Yıldırım konuşmaların ardından toplu açılış kurdelesini kesti, ardından İzmir’in şehir içi toplu taşıma sistemi İZBAN’ın 26 kilometrelik Selçuk hattını hizmete açtı. Başbakan Yıldırım, Torbalı’da inmek üzere Selçuk’tan İZBAN’a binerek ilçeden ayrıldı.