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Kocasinan Sanayi Sitesi'nde depo alev alev yandı

Kocasinan Sanayi Sitesi'nde kağıt toplayıcıları ve hurdacıların barınak olarak kullandığı depoda çıkan yangında alevler arasında kalan 2 kişi, itfaiye ekipleri tarafından yaralı olarak kurtarıldı.

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Olay, saat 09.30 sıralarında Bahçelievler Kocasinan Mahallesi Ordu Caddesi’nde su deposunun üst katını barınak olarak kullanan yabancı uyruklu hurdacıların yaşadığı depoda meydana geldi. Elektrikli sobadan çıktığı iddia edilen yangında ilk müdahaleyi su deposu çalışanları yaptı. Depo çalışanlarının yardımlarının yetersiz kalması üzerine itfaiye ekiplerine haber verildi. Kısa sürede itfaiye ekipleri olay yerine gelerek yangında mahsur kalan vatandaşları yanmaz folyoya sararak alevler arasından yaralı halde kurtardı. Kurtarılan vatandaşlar, 112 sağlık ekipleri tarafından Bahçelievler Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Sonrasında yangına müdahaleye devam eden itfaiye ekipleri, kısa sürede yangını kontrol altına alarak soğutma çalışmalarına başladı.
 
“İtfaiye ekipleri ile yaralılara yardımcı olduk”
 
Su deposu çalışanları olarak yangına ve yaralılara ilk müdahaleyi yaptıklarını belirten Özgür Dere, “Alt taraf su deposu, yan taraf da çelik kapı dükkanı olarak çalışıyor. Üst tarafta da kağıtçılar var. Hepsini aldık. Bir tanesi ağlayarak söyledi ama ne dediğini anlayamadık. İçeride bir kişi var diyordu. En sonunda o mahsur kalan kişiyi de kurtardık. İtfaiye ekipleri ile yaralıya yardımcı olduk, su verdik” dedi.
 

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