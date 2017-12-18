Kocasını öldüren kadın tutuklandı

Alınan bilgiye göre, 16 Aralık'ta 75. Yıl Mahallesi'nde ikamet eden Cihangir I. (39) ve eşi Aylin I. (26) arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Cihangir I, eşini tokat atarak darbetti. Bunun üzerine Aylin I, evde bulunan Cihangir I'ya ait ruhsatsız pompalı tüfekle eşine ateş etti. Cihangir I, olay yerinde hayatını kaybetti.

Şüpheli Aylin I, Alibeyköy Şehit Atıf Ödül Polis Merkezi Amirliği'ne giderek teslim oldu.

Emniyetteki ifadesinde eşinden şiddet gördüğünü öne süren Aylin I, aralarında çıkan tartışma sonucu eşini pompalı tüfekle ateş ederek öldürdüğünü söyledi.

Şüpheli kadın, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.