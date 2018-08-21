Kolombiya'da yasa dışı şekilde koka bitkisi yetiştirilen tarlalara herbisit yüklü dronelarla zarar verildi

BBC'nin haberine göre, Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque'nin ülkedeki uyuşturucu madde üretimini durdurmak için herbisit (ot öldürücü zehir) yüklü insansız hava araçları, koka bitkisinin yasa dışı şekilde yetiştirildiği alanları aramak için gönderiliyor.

Duque'nin, diğer bitkilere verilen zararın asgaride tutulması için insansız hava araçlarını tercih ettiği belirtildi.

Wall Street Journal gazetesinde hafta sonu yer alan haberde, Kolombiyalı yetkililerin insansız hava aracı sağlamak için Fumi Drones SAS isimli drone şirketiyle ortaklık kurduğu bildirildi.

Şirketin operasyonlar müdürü Ricardo Huertas, droneların ülkenin Narino bölgesindeki denemelerde hedeflenen her 0,4 hektarlık alandaki koka bitkisinin yaklaşık yüzde 90'ını elimine ettiğini belirtti.

Denemenin, her biri 23 kilogram ağırlığında ve ot öldürücü kimyasal glifosat taşıyan 10 droneun konuşlandırılmasıyla yapıldığı kaydedildi.

Bazı eleştirmenler bu yöntemin, politik çözüm gerektiren bir soruna sunulan "teknolojik bir çözüm" olabileceği konusunda uyardı.

Kolombiya'da uyuşturucuyla mücadele

Devlet Başkanlığı Ofisi, mart ayında Uyuşturucu Yapımında Kullanılan Bitkilerle Mücadele Biriminin, Putumayo ve Cauca’da yaşayan 11 bin 185 aile ile koka yaprağı üretiminden vazgeçme anlaşması imzaladığını açıklamıştı.

Kolombiya’da 125 binden fazla ailenin koka yetiştiriciliğinden gönüllü olarak vazgeçirilmesiyle 95 bin hektardan fazla arazi bu bitkiden temizlenmiş oldu.

Koka sökümü yapılan arazilerin 54 bin hektarı bulduğu ülkede hükümet bu rakamı yıl sonuna kadar 115 bin hektara çıkarmayı hedefliyor.

ABD Uluslararası Narkotik ve Hukuk İcra İşleri Bürosunca yayımlanan Uluslararası Narkotik Kontrol Stratejisi 2018 raporunda (INCSR 2018) bazı Latin Amerika ülkelerinin uyuşturucuyla mücadelesini ortaya koyan veriler yer almıştı.

Rapordaki verilere göre, geçmiş yıllarda kokain kartelleriyle anılan ancak uyuşturucuyla mücadelede kararlılık sergileyen Kolombiya'da geçen sene 50 bin 100 hektarlık alanda koka bitkisi söküldü. Bu rakam 2016'da koka bitkisinin söküldüğü alanın iki katını oluşturuyor.

Kolombiya'da geçen yıl yaklaşık 450 tonu kokain ve ham maddesi olmak üzere 647 ton uyuşturucu madde ele geçirilmişti. Ülkede 2016'da 405, 2015'te ise 295 ton saf kokain yakalanmıştı.

Dünyada en çok kokainin üretildiği Kolombiya'da bu uyuşturucunun ham maddesi koka bitkisinin üretildiği alan 2015'te 159 bin hektar iken, bu rakam yüzde 18 artarak 2016'da 188 bin hektara ulaşmıştı.

Bu artışın başlıca sebebi, o dönem hükümet ile Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) arasında yürütülen barış sürecini FARC'ın suistimal etmesiydi.

Afrika ülkeleri ve Latin Amerika ülkelerinde yetişen, çekirdeğinden kola, yapraklarından da çay gibi içecekler üretilen koka bitkisi tıbbi alanda da kullanılıyor ancak yaprağının kokain yapımında kullanılması yetiştirici ülkeler için tehlike arz ediyor. Dünyada en çok koka bitkisi yetiştirilen ülkeler arasında ilk üç sırada Kolombiya, Peru ve Bolivya yer alıyor.