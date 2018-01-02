Kolunda serumla iskambil oynamaya gitti
Batman'da, 75 yaşındaki Ahmet Kaçmaz’ın iskambil oyunu tutkusu hastalık dinlemiyor. Kaçmaz,geldiği kahvede koluna serum taktırıp, arkadaşlarıyla ’nezere’ denilen oyunu oynuyor.
- DHA
Ahmet Kaçmaz, hasta yatağında sıkılınca kolundaki serumla kahvenin yolunu tutuyor. Raman Mahallesi’ndeki kahveye gelen Kaçmaz’a eski sağlık görevlisi işletmeci serumu takıyor. Bir kolunda serumla arkadaşlarıyla iskambil oyunu nezere oynayan Kaçmaz,"Evde olduğum süre içinde zaman geçmiyor. Serumu yanıma alıp kahveye geliyorum. Farkına varmadan serumun bitiyor. Bu da beni rahatlatıyor. Bir elinde serum diğer elimde de iskambil kağıtları var. Bazı vatandaşlar beni görünce tebessüm ediyor" dedi.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.