Kolunu gübre serpme makinesine kaptırdı

'Hattat Hüseyin Kutlu’ya Saygı Gecesi'

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Daire Başkanlığı Kültürel Etkinlikler Müdürlüğü ile Edebiyat Sanat ve Kültür Araştırmaları Derneği (ESKADER) tarafından, "Hattat Hüseyin Kutlu’ya Saygı Gecesi" düzenlendi.