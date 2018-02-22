Komandodan Afrin mesajı!

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin Harekatı'nda görev alacak Jandarma Özel Harekat ve Polis Özel Harekat ekipleri Türkiye'nin dört bir yanından Gaziantep'in Islahiye ilçesinde kurulan İçişleri Bakanlığı Müşterek Toplanma Merkezi'ne geldiler. Harekata katılacak güvenlik güçlerinin aileleri de toplanma merkezine gelerek ziyaretlerde bulunuyor. Meskun mahalde gerçekleşecek operasyonlar için kritik öneme sahip olan JÖH, PÖH ekipleri tuzaklanmış bombaları imha ederek ilerleyecek. Habertürk TV'den Mahir Kılıç Afrin'e gidecek güvenlik güçlerine ve yakınlarına mikrofon uzattı. Mikrofona konuşan askerlerin kararlılığı ve motivasyonu dikkat çekerken, ailelerin açıklamaları da duygusal anlar yaşattı.

Komando Uzmançavuş Kerem Gürel, "Nasipse gireceğiz içeriye. Türk askeri burada, Türk halkı rahat olsun." dedi.

4 aylık bebeğiyle eşini Afrin'e uğurlamaya gelen bir özel harekatçının eşi, "Allah hepsini korusun. Diyecek bir şey yok. Kızım adına vatan sağ olsun." ifadelerini kullandı.

Jandarma Uzman Çavuş Özkan Coşkun, "Vatan için buradayız. Vatan sağ olsun." derken Coşkun'un annesi, " Allah'a emanetler, Allah sahipleri olsun. Hepsi bizim çocuklarımız." şeklinde konuştu.

"BEKLESİNLER, TERÖRİSTLERİ TEMİZLEYİP GELECEĞİZ"

Daha önce ailenize bir mesajınız var mı diye sorulduğunda, "Beklemesinler!" diyerek Türkiye'nin gündemine oturan askerin sözlerini hatırlatan bir komando uzman çavuş, "İzmir'den geldik. Görevimizi icra edeceğiz. Terörü arındıracağız. Daha önce bir arkadaşımız 'beklemesinler' dedi, slogan oldu. Ben de diyorum ki; beklesinler. Teröristleri temizleyip geleceğiz.

ÖZEL HAREKAT BİRLİKLERİNİN ÖNEMİ

Eski Tuğgeneral Naim Babüroğlu Habertürk TV'de yaptığı açıklamada,"Özel Harekat birliklerinin hazır olması, 3 bin olarak söylendi. Daha da artırılacağı söyleniyor. Demek ki Afrin'de çok fazla meskun mahal var. 3 bin kişi civarında bir özel harekat birliği az değil. Çok ciddi bir güç. Bu ekipler tuzaklanmış bombalar, döşenmiş bombalanan bölgelerde adım adım ilerleyecekler. Sivil halka zarar gelmesin ve zayiat olmasın diye önemlidir. Kontrol edilen bir bölge var, ancak temizlenmesi gereken de bir bölge var. Kontrol altına alınmış olması temizlendiği anlamına gelmiyor. Özel harekat birlikleri Afrin merkezine doğru ilerleyişi de sağlayacaklar. Afrin'in merkezinde de sahada özel harekat birliklerini göreceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Habertürk