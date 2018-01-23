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Komandoların Afrin hazırlığı sürüyor

Suriye'nin Afrin bölgesinde PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ'a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek üzere başlatılan 'Zeytin Dalı Harekatı'nın 4. gününde Türk Silahlı Kuvvetleri’ne bağlı komando birlikleri Afrin'e girmek için hazırlıklarını sürdürüyor.

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Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı komando birlikleri, Hatay’ın Kırıkhan ilçesine bağlı Yalankoz mevkisinde konuşlandırıldı. Komandolar bölgede bulunan tankların ve askeri araçların da bakımlarını yapıyor. Bölgede bulunan komando birlikleri olası bir takviye halinde Afrin’e gitmek için hazır bekliyor. 

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