Komandoların Afrin hazırlığı sürüyor

Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı komando birlikleri, Hatay’ın Kırıkhan ilçesine bağlı Yalankoz mevkisinde konuşlandırıldı. Komandolar bölgede bulunan tankların ve askeri araçların da bakımlarını yapıyor. Bölgede bulunan komando birlikleri olası bir takviye halinde Afrin’e gitmek için hazır bekliyor.