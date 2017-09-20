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Kombide kış bakımı dolandırıcılığına dikkat

Yerli bir ısı teknoloji firmasının genel müdürü Aydın Çetin, kombide kış bakımı bahanesiyle dolandırıcılık yapıldığına işaret ederek, 'Sıcak bir kış geçireyim derken paranızdan ve kombinizden olmayın.' uyarısında bulundu.

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Çetin yaptığı yazılı açıklamada, sonbaharla birlikte kombilerin yıllık bakım zamanının geldiğini hatırlatarak, bu dönemde tüketicilerin "servis hizmeti" adı altında çeşitli dolandırıcılık yöntemleriyle karşı karşıya kaldığını belirtti.
 
Kış yaklaşırken kombi kullanıcılarının farklı yöntemlerle kandırıldığını ifade eden Çetin, şunları kaydetti:
 
"Çağrı merkezinden diyerek insanların cep telefonları aranıp 'kombi bakım zamanınız geldi' deniliyor. Hatta kurumsal görünmek için 444'lü hatlar satın alınıp aramalar bu telefonlardan yapılıyor. Her 100 kişiden en az 20-30'u bu hataya düşüyor ve karşı tarafa randevu veriyor. Dolandırıcılar, kombide olmayan bir arızayı varmış gibi gösterip, tüketiciden hem işçilik hem de parça parası alıyor. Sonrasında ya çıkardığı parçayı yeniymiş gibi geri takıyor, veya çoğunlukla kombiyi o halde bırakıyor. Dikkat edin sıcak bir kış geçireyim derken, paranızdan ve kombinizden olmayın."
 
Çetin, bu tarz sıkıntıların yaşanmaması için tüketicilerin mutlaka kullandıkları cihazın markasına ait kurumsal internet adresinde belirtilen yetkili servislerle iletişime geçmeleri gerektiğini vurguladı.

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