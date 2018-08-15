Komşular arasında çıkan kavgada 6 kişi yaralandı
Adıyaman’da, iki komşu arasında araç parkı yüzünden çıkan kavgada 6 kişi yaralandı.
- İHA
Edinilen bilgilere göre, Turgut Reis Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde iki komşu arasında araç parkı yüzünden tartışma yaşandı. Çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Yaşanan kavgada A.G., E.G., E.Ç., M.A., Y.Ç, ve M.A., darp ve bıçak darbeleri sonucunda yaralandı. Yaralanan 6 kişi olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken polis ekipleri ise kavga eden şahıslara müdahalede bulundu.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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