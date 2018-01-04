Son Dakika Haberleri 4

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Kömür ocağı havzasındaki su birikintisinde ceset bulundu

Muğla’nın Menteşe ilçesinde açık kömür ocağı havzasında biriken su üzerinde bir erkek cesedi bulundu.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde Salihpaşalar Mahallesi Merdivenli mevkisi çamlık alana Çıntar toplamaya giden İbrahim Kara isimli vatandaşın Cesur isimli köpeği tepki gösterince sahibi köpeğinin yanına gitti. Köpeğin havladığı alana giden İbrahim Kara, açık kömür ocağı havzasında biriken su üzerinde cesetle karşılaştı. Kara, Bayır Jandarma Karakol Komutanlığı’nı arayarak bilgi verdi. Olay yerine gelen İlçe Jandarma Komutanlığı ve Bayır Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, uzun süre suda kalan cesetle ilgili Afet ve Acil Durum (AFAD) ekiplerine bilgi verdi. Olay yerine gelen Cumhuriyet Savcısı ve Jandarma Olay Yeri İnceleme ekipleri cesedin bulunduğu alanı güvenlik çemberine alarak yaptıkları incelemenin ardından ceset, olay yerine gelen AFAD ekipleri tarafından botla sudan alarak kıyıya çıkarıldı.

AFAD ekipleri tarafından kıyıya botla çıkarılan kimliği belirsiz erkek cesedi, kimlik tespitinin yapılması ve ölüm nedeninin belirlenmesi için Muğla Büyükşehir Belediyesi Cenaze Taşıma aracı ile Muğla Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Cesedi bulan İbrahim Kara, “Çıntar aramaya çıkmıştım. Buradan geçerken önce köpeğim buldu. Sonra ben yaklaşınca tam olarak ne olduğunu anlayamadım. İyice yaklaşarak incelediğimde bir ceset olduğunu fark ettim. Bayır Jandarmasına haber verdim. Jandarma gelene kadar burada bekledim. Vicdanen rahatım. Haber vermeseydim vicdan azabı çekerdim” dedi.

 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
DEAŞ görünümlü PKK'lı teröristin ablası da DEAŞ'a katılmış

DEAŞ görünümlü PKK'lı teröristin ablası da DEAŞ'a katılmış

Çin'den yapay zeka alanına dev yatırım

Çin'den yapay zeka alanına dev yatırım

Evini samandan yaptı

Evini samandan yaptı

Efsane olmuş whatsapp diyalogları kırdı geçirdi

Efsane olmuş whatsapp diyalogları kırdı geçirdi

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA