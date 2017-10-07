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Kömürlükten 200 bin sahte ilaç çıktı

Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Ankara, İstanbul ve Bursa'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 270 bin sahte ilaç ele geçirildi.

  • AA
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AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, yurt dışından getirilen sahte ilaçların İstanbul üzerinden Türkiye genelinde piyasaya sürüldüğü yönündeki ihbarı değerlendiren Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, insan sağlığını tehlikeye atan suç şebekesini çökertmek için düğmeye bastı.
 
Yaklaşık 6 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından harekete geçen ekipler, düzenledikleri eş zamanlı operasyonla Ankara'da 6, İstanbul ve Bursa'da birer olmak üzere 8 şüpheliyi gözaltına aldı.
 
Ankara'da bir evin kömürlüğünde aralarında zayıflama ve cinsel gücü artırıcı hapların da bulunduğu 200 bin sahte ilaç ile 17 kilogram esrar ele geçiren ekipler, Demetevler semtinde suç şebekesi tarafından kurulan çağrı merkezine de operasyon düzenledi.
 
Emniyete getirilen şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda sahte hapların dağıtımının yapıldığı iş yerlerini belirleyen ekipler, bitkisel ürünler satan mağaza zincirinin şubelerinde satışa hazır haldeki 70 bin sahte hapı da topladı.
 
Zanlıların barkodlu olması gereken cinsel gücü arttırıcı hapları, "Yurt dışından getirildi, barkodu bu yüzden yok, orijinal." diyerek sattıkları, "zayıflama ilacı" adı altında piyasaya sürdükleri ürünlerde ise Sağlık Bakanlığı onayının bulunmadığı tespit edildi.
 
Şüphelilerin, mağazalarda satılan sahte ilaçlar için katalog hazırladıkları ve güven sağlamak amacıyla bu katalogların altına, kurdukları çağrı merkezinin numarasını yazdıkları belirlendi.
 
Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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