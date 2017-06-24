Org. Hulusi Akar ve kuvvet komutanları, Siirt'teki 3. Komando Tugay Komutan Yardımcılığını ziyaret etti

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Akar beraberinde Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Bülent Bostanoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Abidin Ünal ile Eruh ilçesindeki 3. Komando Tugay Komutan Yardımcılığına ziyaret gerçekleştirdi.

Buradaki askerlerle ramazan ayının son iftarını yapan Orgeneral Akar ve kuvvet komutanları, personelin bayramını kutladı.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar, iftar sonrası personele hitabında, Siirt Herekol Dağı'nda, Bestler-Dereler bölgelerinde çok etkili ve sonuç alıcı operasyonların icra edildiğini ve edilmeye devam edileceğini belirtti.

Akar, bölücü terör örgütü ile mücadelede kahramanlıklarından dolayı personele teşekkür ederek, bu kutsal mücadelenin yüce Türk milletinden aldıkları güç ve devletin verdiği destekle son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar büyük bir azim, kararlılık ve inançla kesintisiz olarak sürdürüleceğini ifade etti.