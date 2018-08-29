Komutanlık mescidine Şehit Halisdemir'in adının verilmesi Komutan Kurmay Albay Karslı’yı rahatsız etti

Tekirdağ 8'inci Mekanize Tugay Komutanlığı'nda, 15 Temmuz kahramanı Şehit Astsubay Ömer Halisdemir'e büyük saygısızlık! Komutanlıkta bulunan mescide Halisdemir'in adının verilmesinden rahatsızlık duyan Kurmay Albay Selçuk Kubily Karslı, şehidin ismini kaldırttı.

Yeni mescid yapılınca Ömer Halisdemir Camii ismi verildi

HALİSDEMİR'İN İSMİ VERİLDİ

Kışlada bulunan ve sadece 40 kişinin ibadet edebildiği küçük mescidin, yetersizlikten dolayı yeniden yapılmasına karar verildi. Kışlanın yemek işlerini yapan Nimet ve Bekard Gıda, durumdan haberdar olunca mescidin yapılmasına destek verdi. Başlayan inşaatın ardından mescidin kapasitesi 400 kişiye çıkartılırken, yeni mescide 15 Temmuz darbe girişiminin seyrini değiştiren kahraman Şehit Astsubay Ömer Halisdemir'in adı verildi.

Kurmay Albay Selçuk Kubilay Karslı, Halisdemir’in ismini kaldırarak “Kışla Mescidi” yazan tabelayı astırdı

İKİ AY SONRA ADINI DEĞİŞTİRDİ

Yeni mescid ibadete açılırken, Tugay Komutanı Kurmay Albay Selçuk Kubilay Karslı, 2 ay sonra skandal bir talimat verdi. Komutan Karslı, 22 Ağustos sabahı mescidden, Şehit Ömer Halisdemir'in adını kaldırttı. Mescidin adı Kışla Mescidi olarak değiştirildi. Karar, birlik içerisinde büyük tepki çekerken, Karslı’nın emekliliğine 3 gün kala bu kararı alması dikkat çekti.

Komutanlıktaki yeni mescidde, aynı anda 400 kişi namaz kılabiliyor

AÇILDIĞI GÜN KAPATILMIŞ

Şehidin ismini mescidden kaldırtan komutanın, mescidin yapım aşamasında da zorluk çıkardığı belirtildi. Bütün zorlamalara rağmen onarılan mescidin, açıldığı cuma günü “Burada namaz kılınamaz” ve “Ya bina çökerse” bahanesiyle kapatıldığı ortaya çıktı. Valilikten gelen onay yazısı ile mescidin tekrar ibadete açıldığı öğrenildi.

(Yeni Şafak)