Komutanlıkta yapılan aramada Kurtulmuş ve Kalın'ın yazılı olduğu not ele geçirildi 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin soruşturmada Gölbaşı Özel Kuvvetler Komutanlığında yapılan aramada, Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Başdanışmanı Varank'ın isim ve adreslerinin yazılı olduğu not ele geçirildi.