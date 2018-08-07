Kongo'daki ebola salgınında 34 kişi öldü

KDC Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, geçen hafta Kuzey Kivu eyaletinde yeniden görülen salgında toplam 43 hemorajik (kanamalı) ateş vakası tespit edildi. Bunlardan 16'sının Ebola olduğu kesinleşirken, 27'sinin de Ebola vakası olduğu tahmin ediliyor.

Son ve 10. Ebola salgınında 7'sinin Ebola olduğu kesin 34 kişi yaşamını yitirdi.

Ülkedeki bir önceki Ebola salgını, Kuzey Kivu'ya 2 bin 500 kilometre uzaklıktaki Ekvator eyaletinde görülmüştü.

Resmi verilere göre, 24 Temmuz'da sona erdiği açıklanan bu salgında 54 vaka rapor edilmişti. Ebola virüsü taşıdığı kesinleşen 38 kişiden 17'si yaşamını yitirirken, 21'i iyileşti. Salgın süresince 17'si kesin vaka, 2'si sağlık çalışanı olmak üzere toplam 33 kişi hayatını kaybetti. 14 ölümün Ebola olup olmadığı bilgisi teyit edilemedi.

İlk kez 1976'da Kongo'da ortaya çıkan Ebola, Aralık 2013'te Batı Afrika'da yeniden görülmüştü.

Gine, Liberya ve Sierra Leone'de 2014-2017 yıllarında görülen salgında yaklaşık 30 bin kişiye Ebola virüsü bulaşmış ve 11 binden fazla kişi yaşamını yitirmişti.