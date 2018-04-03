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Kongre yolunda terör örgütü PKK marşları söyleyen 36 HDP'liye soruşturma açıldı

Diyarbakır'dan HDP'nin 3. Olağan Kongresi'ne katılmak için Ankara'ya giderken terör örgütü PKK'yı övücü mahiyette şarkı ve marş söyledikleri iddiasıyla 36 partili hakkında soruşturma başlatıldı.

  • AA
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Alınan bilgiye göre, 11 Şubat'ta düzenlenen HDP'nin 3. Olağan Kongresine katılmak isteyen partililer Diyarbakır Şehirlerarası Otobüs Terminalinden kaldırılan otobüslerle Ankara'ya gitti.

Bazı sosyal medya hesaplarından partililerin otobüste terör örgütünü öven şarkı ve marşlar söylerken kaydedilmiş görüntüleri paylaşıldı.

Bunun üzerine Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında 36 kişinin, "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan "şüpheli" sıfatıyla emniyette ifade verdiği öğrenildi.

Soruşturma sürüyor.

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