Konteynerler ve zırhlı personel taşıyıcılar sınırda
Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı gönderilen konteyner yüklü askeri araçlar ve zırhlı personel taşıyıcılar Hatay'ın Reyhanlı ilçesine ulaştı.
- AA
Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı gönderilen konteyner yüklü askeri araçlar ve zırhlı personel taşıyıcılar Hatay'ın Reyhanlı ilçesine ulaştı.
Reyhanlı ilçesinden geçiş yapan askeri araç konvoyu, Suriye sınır hattı istikametine doğru hareket etti.
Güvenlik önlemleri altında götürülen askeri araçların, sınırdaki askeri birliklere takviye amaçlı gönderildiği ve sınırda konuşlandırılacağı öğrenildi.
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