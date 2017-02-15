Kontrolden çıkan et yüklü TIR yola devrildi

Flynn'in istifasını Trump istedi

PAZARTESİ gecesi görevinden istifa eden ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Flynn'in istifa etmesine ilişkin ayrıntılar ortaya çıkmaya başladı. Flynn, kendi isteği ile değil, kendisini bu göreve atayan Başkan Donald Trump'ın tarafından, kendisine olan güveni azaldığı gerekçesiyle görevden alındı.