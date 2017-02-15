Kontrolden çıkan et yüklü TIR yola devrildi
Ankara’da kontrolden çıkıp bariyerlere çarpan TIR'ın devrilmesi sonucu meydana gelen kazada, bir kişi yaralandı.
- İHA
Kaza, gece saatlerinde Keçiören’de meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Ankara Kuzey Çevre Yolu Üzerinde İstanbul istikametinde ilerleyen Ramazan Nargüner (36) idaresindeki et yüklü 06 TAC 25 plakalı TIR, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan bariyerlere çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yolun ortasına devrilen aracın sürücüsü yaralandı.
Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi geldi. Sağlık ekipleri, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralıyı ambulansla hastaneye götürdü. Polis ekipleri, başka kazaların yaşanmaması için yol üzerinde güvenlik önlemleri aldı.
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