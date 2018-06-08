Münbiç'ten PKK/PYD'li teröristlerin çekilmesiyle Fırat Barajı'nın kontrolü Türkiye'ye geçecek

Türkiye ve ABD arasında varılan anlaşmaya göre PKK/ YPG'li teröristler 4 Temmuz'dan itibaren Suriye'nin Münbiç kentini terk etmeye başlayacak. Bazı kritik konularda ise nasıl bir çözüm olacağı merak ediliyor. Münbiç yol haritasında üç stratejik konuya da çözüm bulunacak.

ELEKTRİK DAĞITIMI

Güvenilir kaynaklardan alınan bilgiye göre üç stratejik konudan bir tanesi Münbiç'te bulunan ve bölgeyi sulamasının yanı sıra elektrik üretimi de sağlayan Fırat Barajı'nın durumu olacak. PKK/YPG'nin bu barajı bırakmak istemediği belirtilirken, örgütün çekilmesiyle buranın kontrolünün de Türk askerine geçmesi bekleniyor. Ancak ABD'liler de barajın kontrolünü isteyebilir. Bu konuda nasıl bir yol izleneceği önümüzdeki günlerde netleşecek.

YPG'NİN GETİRDİĞİ SİVİLLER

PKK/YPG'li teröristler Münbiç'in nüfus yapısını kendi lehlerine değiştirmek için Kobani başta olmak üzere Fırat'ın doğusundan zorla Kürt sivilleri getirerek buraya yerleştirmişti. Münbiç halkı, YPG'nin getirdiği Kürtlerin de geri dönmelerini istiyor. Hazırlanacak yol haritasında bu konunun da netliğe kavuşturulması beklenirken, sivillerin kontrollü şekilde ayrılması gündemde.

MİLİTANLAR İSTENMİYOR

Kürt siviller kadar, Münbiçli olan veya Münbiç dışından gelen Arap militanlar da ayrı bir başlık olacak. Ankara, Münbiç'te oluşturulacak yerel yönetimde veya yerel güçler içinde PKK/ PYD-YPG ile birlikte hareket etmiş hiç kimseyi istemiyor. Tıpkı PKK/YPG gibi bu silahlı grupların da Münbiç dışına çıkartılacağı öğrenildi.

'TÜRKİYE İÇİN YOL BULMAK ZORUNDAYIZ'

ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, Türkiye ile ABD'nin mutabakata vardığı Münbiç'te yol haritasına ilişkin, "Türkiye, NATO için bir ön cephe ülkesidir; Esad'in, İran ve Rusya'nın desteği ile halkına getirdiği felaketin ön cephesinde yer alan bir NATO ülkesi. Türkiye'nin meşru menfaatleri için yol bulmak zorundayız" dedi.

400 KİLOMETREKARE TERÖRDEN ARINDIRILDI

Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak'ın kuzeyindeki terör örgütü PKK kamplarına yönelik yaklaşık 3 aydır süren operasyonlarda 400 kilometrekarelik alan teröristlerden temizlendi, 155 terörist de etkisiz hale getirildi. Sınır hattında oluşturulan 11 üs bölgesinde Mehmetçik, PKK'ya ait Hakurk ve Armuş kampları ile Bradost bölgesinin kontrolünü tamamen sağladı.

(Sabah)