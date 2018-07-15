NEF Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı Erden Timur, 15 Temmuz’un demokrasiye karşı bir darbe girişimi olduğu anlaşıldığı anda milletin din, dil, ırk ve düşünce ayırt etmeden bir araya geldiğini söyledi. Timur, “Girişimin ardından Türkiye’de bir ‘demokrasi zaferi’ kazanıldı. Ülkenin ekonomisine ilişkin bir duyarlılık farkı gözetmeden bir araya gelenler sokaklara çıktı. Yanlarında sadece yürekleri vardı. Akıllardaysa tek bir düşünce vardı. Burası Türkiye. Burası bizim evimiz. Ve konu evimizi korumak olduğunda hepimiz biriz” ifadelerini kulandı.

ABD VE AVRUPA’YA ANLATTIK

“Biz de NEF olarak uluslararası yayın yapan Amerikalı ve Avrupalı gazetelere 15 Temmuz’un hemen akabinde verdiğimiz ilanlarla bu hikâyeyi yazdık, nasıl evimizi koruduğumuzu anlattık. Nitekim gerek siyasi gerekse ekonomik olarak Türkiye’nin yazdığı başarı hikayesi bugün dünyanın gelişmekte olan ülkeleri için bir model haline geldi. Ekonomik açıdan ne kadar sağlam temeller üzerinde olduğumuzu da tüm dünyaya bir kez daha göstermiş olduk. Dünyada hakikaten tankın karşısına çıkacak başka bir ulus yoktur. Toplum olarak en önemli şeyimiz birliktelik”