‘Konuşan eller’ Hz. Muhammed’in hayatını anlatacak
Erzincan Gençlik Merkezi’nde, sosyal ve kültürel faaliyetlerin yanı sıra ‘Gençlik Merkezleri Akademisi’ başlığı altında çeşitli eğitim faaliyetleri düzenleniyor.
Bu kapsamda, Dil Eğitimleri ve Dini İlimler Atölyesi’nde işaret dili kursu açıldı. Katılımcı gençler, öğrendikleri Hazreti Muhammed’in hayatına ilişkin bilgileri, kurs sonunda işaret diliyle işitme engellilere aktaracak. Kurs eğitmeni Sena Bolel, yaklaşık bir ay siyer dersleri aldıklarını belirtti ve “Peygamber efendimizin hayatını ve hadisleri konu alan derslerde video çekimleri yaptık” dedi.
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