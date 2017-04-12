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Konuşma engelli lise öğrencisine yapılan şaka hastanede bitti

Adana'da, konuşma engelli lise öğrencisi Ahmet Yıldırım'ın parmağına, sınıf arkadaşlarının şaka amaçlı taktığı yüzük, gencin elinde sıkıştı. Hastaneye kaldırılan gencin şişen parmağındaki yüzük, Cankur ekiplerinin çabaları sonucu çıkarılabildi.

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Edinilen bilgiye göre, konuşma engeli olan 16 yaşındaki Ahmet Yıldırım sınıfta oturduğu sırada, arkadaşları parmağına şaka amaçlı çelik yüzük taktı. Daha sonra Yıldırım, yüzüğü çıkartmak istedi ancak yüzük parmağına dar geldiği için bir türlü çıkartamadı. Bu arada parmağı da şişti. Okuldaki yetkililer öğrenciyi hemen Adana Devlet Hastanesi'ne götürdü. Hastaneye de Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Cankur ekipleri çağrıldı. Cankur ekipleri, kesme aparatı ile 3 dakika süren işlemin ardından, yüzüğü çıkarmayı başardı.
 

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