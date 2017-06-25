Konvoyu durdurup Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bayramlaştılar
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, katıldığı AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nın bayramlaşma töreninin ardından Haliç Kongre Merkezi'nden ayrıldı.
- DHA
Güzergahında kaldırımda bekleyen kişiler, Erdoğan'ın konvoyunu durdurdu. Erdoğan, aracın içerisinden bu kişilerle bayramlaştı. Konvoyun hareket etmesiyle bazı kişilerin araçların arkasından koştukları görüldü.
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