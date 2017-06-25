ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Konvoyu durdurup Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bayramlaştılar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, katıldığı AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nın bayramlaşma töreninin ardından Haliç Kongre Merkezi'nden ayrıldı.

  • DHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Güzergahında kaldırımda bekleyen kişiler, Erdoğan'ın konvoyunu durdurdu. Erdoğan, aracın içerisinden bu kişilerle bayramlaştı. Konvoyun hareket etmesiyle bazı kişilerin araçların arkasından koştukları görüldü.
 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
85 yaşında üçüncü kitabını yazdı

85 yaşında üçüncü kitabını yazdı

Mehmetçiğin Oramar Üs Bölgesi'nde zorlu nöbet değişimi

Mehmetçiğin Oramar Üs Bölgesi'nde zorlu nöbet değişimi

Bakırköy'de bir iş yerinde patlama

Bakırköy'de bir iş yerinde patlama

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA