Konya 13 Ocak yarın okullar tatil mi? Konya Valiliği son dakika açıklaması

Konya yarın okullar tatil mi sorusunun yanıtını öğrenciler ve veliler merakla bekliyor. 13 Ocak Cuma Konya yarın okullar tatil mi? Konya Valiliği son dakika açıklaması geldi. Konya’da okullar tatil mi sorusu yanıt buldu. Türkiye’nin birçok bölgesinde etkili olan kar yağışı Konya’da bu gece ve yarın bir hayli etkili oldu.

KONYA YARIN OKULLAR TATİL Mİ ? (13 OCAK CUMA)

Konya'nın Beyşehir, Derebucak, Doğanhisar, Hüyük, Seydişehir, Ahırlı ve Bozkır ilçelerinde yarın eğitim yapılamayacak.



Edinilen bilgiye göre, Beyşehir, Derebucak, Doğanhisar, Hüyük, Seydişehir, Ahırlı ve Bozkır ilçelerinde kar yağışı ve buzlanma nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda eğitim öğretime bir gün ara verildi.



Ayrıca hamileler ve engelli personel de idari izinli sayılacak.

YURTTA HAVA DURUMU

Yapılan son değerlendirmelere göre; yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Trabzon, Giresun, Gümüşhane, Malatya, Adıyaman, Gaziantep ve Kilis çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yapılan açıklamada, şöyle denildi: "Trakya'da yeniden başlayacak kar yağışlarının, Edirne ve Kırklareli çevrelerinde kuvvetli ve yer yer yoğun olacağı tahmin edilmektedir. Yerde mevcut kar üzerine 20 santimetre ve üzerinde yeni kar beklenmektedir. Kar yağışının etkisini yarın (bugün) sabah saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi beklenmektedir. Başta çatılarda biriken kar ve buz yükü olmak üzere, dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir."

DOĞU'DA DONDURUCU SOĞUK ETKİLİ

Doğu Anadolu Bölgesi'nde ise dondurucu soğuklar sürüyor. Yetkililer, bölgede oluşabilecek buzlanma, don olayı, yer yer sis ve pus, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ tehlikesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması konusunda uyardı.

Kıyı Ege, Batı Akdeniz kıyıları, Doğu Akdeniz, Orta Karadeniz kıyıları ile Adıyaman, Gaziantep ve Kilis çevrelerinde yağmur, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacak yağışların; Marmara'nın doğusu ile Kütahya, Balıkesir ve Muğla çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; batı kesimlerde güney yönlerden kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına (40-70 km/sa), İç Anadolu'da kuvvetlice (30-50 km/sa) eseceği tahmin ediliyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte bu sabah saatlerinde doğu kesimlerde, gece saatlerinde batı bölgelerin iç kesimlerinde sis ve pus hadisesi bekleniyor.