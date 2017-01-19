Konya Havalimanı'nda uçuşlara sis engeli
Konya Havalimanı'nda etkili olan sis sebebiyle uçuşlar iptal edildi.
- İHA
Alınan bilgiye göre, havalimanında etkili olan sis sebebiyle görüş mesafesi düşerken, gerçekleştirilecek olan uçuşlar sabah saat 08.30'a kadar iptal edildi.
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