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Konya karayolunda erkek cesedi bulundu

Konya'da karayolunda bir erkek cesedi bulundu. Bu kişinin trafik kazası sonucu öldüğü üzerinde duruluyor.

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Konya-Afyonkarahisar karayolunun 30. kilometresinde yolda ceset gören vatandaşlar durumu ilgililere bildirdi.
 
Olay yerine gelen jandarma ekiplerinin yaptığı incelemede cesedin 40-50 yaşlarında bir erkeğe ait olduğu, ayrıca aracın çarpması sonucu vücudundan kopan parçaların çevreye dağıldığı tespit edildi.
 
Kime ait olduğu henüz belirlenemeyen ceset, otopsi için Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine gönderildi.

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