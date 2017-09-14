Konya karayolunda erkek cesedi bulundu
Konya'da karayolunda bir erkek cesedi bulundu. Bu kişinin trafik kazası sonucu öldüğü üzerinde duruluyor.
Konya-Afyonkarahisar karayolunun 30. kilometresinde yolda ceset gören vatandaşlar durumu ilgililere bildirdi.
Olay yerine gelen jandarma ekiplerinin yaptığı incelemede cesedin 40-50 yaşlarında bir erkeğe ait olduğu, ayrıca aracın çarpması sonucu vücudundan kopan parçaların çevreye dağıldığı tespit edildi.
Kime ait olduğu henüz belirlenemeyen ceset, otopsi için Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine gönderildi.
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