Konya karayolunda erkek cesedi bulundu

Konya-Afyonkarahisar karayolunun 30. kilometresinde yolda ceset gören vatandaşlar durumu ilgililere bildirdi.

Olay yerine gelen jandarma ekiplerinin yaptığı incelemede cesedin 40-50 yaşlarında bir erkeğe ait olduğu, ayrıca aracın çarpması sonucu vücudundan kopan parçaların çevreye dağıldığı tespit edildi.

Kime ait olduğu henüz belirlenemeyen ceset, otopsi için Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine gönderildi.