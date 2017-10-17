Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı

Edinilen bilgiye göre, Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube ekipleri, Mudanya ilçesi Karadere Mahallesi'nde uyuşturucu ticareti yapıldığını belirledi. Mudanya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Özel Harekat ekipleri ve zırhlı araçların da desteği ile mahallede bulunan 4 farklı eve eş zamanlı operasyon düzenledi. Özel Harekat ekipleri, koçbaşı ve levyeler ile kapıları kırarak içeriye girdi. Zırhlı araçlar ise çevrede güvenlik önlemi aldı. Narkotik köpeği ile yapılan aramada sobanın içerisine gizlenmiş uyuşturucu madde bulundu. Evlerde yapılan aramalarda 50 gram bonzai, 150 gram esrar, 30 adet extacy hap, hassas terazi, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 1 adet pompalı tüfek ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 9 kişi Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Ekipler, ayrıca Mudanya ilçe merkezinde dört farklı noktada oluşturulan kontrol noktasında şüpheli şahıslar ve araçlar üzerinde arama yaptı. Özel Harekat ekipleri ve zırhlı araçlar burada da geniş güvenlik önlemi aldı. Şüpheli kişilerin GBT sorguları yapılarak, üstleri arandı. Uygulamada farklı suçlardan haklarında yakalama kararı bulunan 2 kişi gözaltına alındı. Otomobilin birinden silah çıkarken, başka bir otomobilde ise bir miktar esrar ele geçirildi.