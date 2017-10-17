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Konya merkezli 3 ilde FETÖ/PDY operasyonunda 10 astsubay gözaltına alındı

Konya merkezli 3 ilde, FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda, aralarında Konya 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığında görev yapanların da bulunduğu 10 astsubay gözaltına alındı.

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Konya merkezli 3 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, aralarında Konya 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığında görev yapanların da bulunduğu 10 astsubay gözaltına alındı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY ile bağlantısı olduğu iddiasıyla 10 astsubay hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Konya, Ankara ve Hakkari'de düzenledikleri operasyonlarda, aralarında Konya 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığında görevli olanların da bulunduğu 10 astsubayı gözaltına aldı.

Şüpheliler, hastanede sağlık kontrolünden geçirildikten sonra ifade işlemleri için İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Gözaltına alınan 8'i muvazzaf 10 askerin, Türk Silahlı Kuvvetleri içindeki askeri personele "ümitçi" pozisyonunda "mahrem imamlık" yapan şüphelilerin verdiği ifadeler doğrultusunda yakalandığı öğrenildi.

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