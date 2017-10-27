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Konya merkezli 31 ilde FETÖ/PDY operasyonu: 52 asker gözaltına alındı

Konya merkezli 31 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında gözaltına alınan muvazzaf askerlerin sayısı 52'ye yükseldi.

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Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında daha önce yakalanan "mahrem imamlar"ın ifadeleri doğrultusunda haklarında gözaltı kararı çıkarılan 70 muvazzaf askerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 6 şüphelinin daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 52'ye yükseldi.

Konya'ya getirilen şüpheliler, hastanede sağlık kontrolünden geçirildikten sonra ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

Haklarında gözaltı kararı bulunan 18 zanlının yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, daha önce yakalanan "mahrem imamlar"ın ifadeleri doğrultusunda, TSK içine yerleştirilmiş kripto örgüt üyelerine yönelik 46'sı subay, 20'si astsubay ve 4'ü uzman erbaş olmak üzere 70 kişi hakkında yakalama kararı çıkarılmış, şüphelilerden 46'sı dün yakalanmıştı.

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